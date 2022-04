Luego de que dejaran escapar la ventaja una vez más ante los Diablos Rojos del Toluca, esta semana Chivas tendrá un par de pruebas complicadas, pues los dirigidos por Marcelo Michel Leaño se enfrentarán en fila contra Rayados y Cruz Azul.

Sin embargo, más allá de que disputarán compromisos ante dos de los equipos con mejor plantel de la Liga, Chivas vivirá una semana diferente debido a que el miércoles se reencontrará con Víctor Manuel Vucetich cuando Monterrey se meta a la cancha del Estadio Akron.

De esta manera, el Guadalajara se topará con su ex técnico, mismo que fue despedido durante el pasado Torneo Apertura 2021 y que ahora se meterá a la casa del Rebaño con algunas cuentas pendientes.

Por desgracia para la causa tapatía, el Guadalajara no tiene buenos antecedentes en sus últimos partidos contra sus ex entrenadores, ya que los rojiblancos no pudieron ganarle ni a Luis Fernando Tena ni a Tomás Boy.

Fue durante el Guard1anes 2021 que las Chivas se reencontraron con el "Jefe" y con el "Flaco", y a pesar de que lograron sacarle un punto a Tomás al empatar 1-1 en Mazatlán, los rojiblancos cayeron en el Akron cuando Juárez los visitó en la Jornada Cuatro de aquel certamen.

Ese juego contra los Bravos culminó 2-1 en contra del cuadro rojiblanco, mismo que ahora buscará salir airoso cuando se vea las caras con el "Rey Midas" y su "Pandilla".

