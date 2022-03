El sentir de la barra La Irreverente de Chivas es claro, y en su página de Facebook ya mostraron su sentir tras el veto del dueño del equipo, Amaury Vergara. Extrañarán ir a los partidos de local a alentar al Estadio Akron, pues para ellos es una tradición, pero uno de sus integrantes, en voz de todos, confirmó que para evitar linchamiento social no asistirán al juego de este sábado ante América, y que realizarán una carne asada en un domicilio privado.

Este fin de semana, la zona destinada para la barra de Chivas en el Estadio Akron será ocupada por niños de diferentes fundaciones.

"No somos un grupo de violencia, estamos muy bien fundamentados, nosotros como grupo no pensamos entrar al estadio, ¿por qué? No queremos entorpecer todo lo que llevamos delante de todas las barras de México, a nosotros no nos conviene estar mañana y tampoco contra Atlas porqué son partidos fuertes. Es lo que vamos a hacer (una carne asada) tenemos una casa club y donde realizamos eventos, ahí nos vamos a juntar a ver el juego", comentó un aficionado que prefirió el anonimato.

El integrante del grupo de animación señaló que desde el año 2014 en que comenzó la credencialización de las barras del Club Deportivo Guadalajara no han tenido broncas, ni hechos de violencia y aplaudió que la Federación Mexicana de Futbol comience a tener su registro con la Fan ID.

"Nosotros tenemos todo en orden, aplaudo la decisión de la Federación (Federación Mexicana de Futbol FMF), me parece perfecto, porqué es un paso para todos, ese paso ya lo dimos nosotros, no miento, ya estamos credencializados y cada que llegamos al Estadio Akron pasamos varios filtros de seguridad y hay una donde una cámara nos toma el rostro descubiertos sin gorras, ni lentes; y lo que quiere hacer la Federación del Fan ID para todos que lo haga, bienvenidos, así cada equipo sabe lo que tiene en su tribuna y ojo no siempre somos los detonantes de la violencia", explicó.

Por último, este integrante que es profesionista y cuenta con su propio negocio, le pide a Amaury Vergara dueño de Chivas que reconsidere su postura, ya que ellos no abandonan a pesar de las derrotas, su afición por los colores rojiblancos van de generación en generación y no será sencillo para ellos alejarse tras medidas que consideran populistas.

"Él (Amaury), ¿Por qué no vende a Chivas?, se lo dejo su papá y su sensación y corazón dicen que no lo va a vender porqué es la herencia que me dejo mi papá, entonces yo no voy a dejar la barra, la afición a Chivas porqué es la herencia familiar, entonces para él (Amaury), fue cortar por la parte más pequeña que somos nosotros, ahora le pido que haga las cosas bien pensando por el club que es lo primordial, que el equipo esté bien y estaremos nosotros aguantando, la solución no es corrernos", detalló.

A mitad de semana, Chivas, a través de un comunicado institucional, especificó acciones y determinaciones luego de observar los hechos de violencia del sábado anterior en el Estadio Corregidora en Querétaro entre aficionados de Gallos y Atlas, por lo que tomaron la decisión de jugar de local sin porras, hasta nuevo aviso.

La zona donde se coloca las barras del Rebaño las destinaron para niños de la Fundación Jorge Vergara y Teletón.

OF