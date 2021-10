El técnico de los Diablos Rojos del Toluca tiene claro que, aunque Chivas, su rival del domingo, no pasa su mejor momento, no pueden confiarse, ni en este encuentro, ni en el cierre de torneo si quieren alcanzar el objetivo, que es clasificar, ya que individualmente es un conjunto "muy poderoso".

Hernán Cristante reconoció que la ausencia de los seleccionados complicó el trabajo de Toluca con sus jugadores durante la Fecha FIFA. Así habló de cara al partido ante Chivas este fin de semana.

"Va a ser una semana compleja, porque si bien Chivas no viene bien, no hay que confiarse, es un equipo que a nivel individual es muy poderoso, ha tenido un buen tiempo de trabajo para corregir algunas cosas; ellos tuvieron un par de ausencias, nosotros tuvimos cinco más un lesionado, entonces ninguno se puede confiar, ni con Chivas ni en el cierre de torneo".

Cristante Mandarino también señaló que "Chivas no ha logrado hacer pesar su cancha," pero eso tampoco debe ser factor para que los Diablos se confíen, pues el técnico explicó que trabajan no solo en función de lo que pueda hacer o no Chivas, sino "en función de lo que uno pueda hacer".

Leaño ensaya alineaciones para el duelo Chivas vs Toluca

Durante la práctica de ayer viernes, a dos días del encuentro entre Chivas y Toluca, Marcelo Michel Leaño realizó futbol en donde puso como titulares a Raúl Gudiño; Miguel Ponce, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Carlos Cisneros; Jesús Molina, Sergio Flores, Fernando Beltrán; Jesús "Canelo" Angulo, César Huerta y Ángel Zaldívar. Sin embargo todavía falta que se integren los seleccionados Uriel Antuna y Alexis Vega, quien está "en veremos" debido a la lesión en el tobillo que sufrió cuando jugaba con México en El Salvador.

El partido de Chivas será este domingo 17 de octubre cuando reciba al Toluca a las 17:00 horas.

OF