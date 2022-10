Apenas en sus primeras palabras como director deportivo Fernando Hierro ya ha dejado en claro las características que buscan entre los candidatos para el nuevo entrenador de las Chivas.

De perfil joven, conocedor de la Liga MX, que sepa trabajar con futbolistas juveniles y que haya dirigido en Europa. Esa es la lista de requisitos que ha puesto el nuevo directivo del Rebaño, y de acuerdo a eso aquí te dejamos a seis entrenadores que podrían cumplir con lo indispensable, esto sin que precisamente sean opciones reales para el Guadalajara.

Juan Francisco Palencia

El “Gatillero” no ha tenido el mejor de los inicios durante su carrera como entrenador, sin embargo el ex futbolista del Rebaño cuenta con una trayectoria que incluye el haber dirigido a Pumas, Lobos BUAP, Mazatlán, Teo Academy Barcelona y al modesto Sant Cugat, de España, club que incluso le dio su primera oportunidad como estratega.

Antonio Mohamed

El “Turco” es un conocedor del medio mexicano, y su calidad la ha comprobado al levantar títulos con equipos como Xolos de Tijuana, América o Rayados de Monterrey. Aunado a esto el técnico argentino ha dirigido en el futbol de España debido a que también estuvo en el banquillo del Celta de Vigo durante 2018, aunque el gran pero de esta opción es que no se caracteriza por trabajar con jóvenes.

Rafa Márquez

Es un referente de uno de los rivales deportivos más importantes del club, pero ahora que ha iniciado su carrera como entrenador, Rafael Márquez cumple con las características que pide Fernando Hierro para estratega de Chivas. El inconveniente aquí, más allá de su identificación con el Atlas, es que Márquez se desempeña actualmente como entrenador del Barcelona Atlétic, equipo donde se pulen las promesas del club catalán.

Paco Jémez

Su paso por clubes como Las Palmas y Rayo Vallecano lo avalan como un estratega de amplia experiencia en Europa, algo que además se complementa con el hecho de haber dirigido a Cruz Azul en años anteriores. Con todo esto podría ser que Jémez encaje en el perfil que pide Hierro, pero por desgracia sus resultados en el banquillo no han sido los mejores.

Santiago Solari

Aunque su última experiencia fue dirigir a las Águilas del América, el ex entrenador del Real Madrid cumple con todos los requisitos que Hierro ha pedido para el nuevo timonel del Rebaño, pues además de que ha dirigido en el más alto nivel y es un conocedor del futbol mexicano, también tiene experiencia con jóvenes al haber sido el encargado del Castilla, club filial del conjunto madrileño.

Luis Pérez

El ex jugador de Rayados, Necaxa e incluso Chivas cuenta con los puntos necesarios para encajar en el perfil que busca Fernando Hierro, pues el ex mediocampista conoce de punta a punta el futbol mexicano, dirigió en Europa con las inferiores del Toledo y cuenta con una licencia UEFA Pro. Sin embargo, viene de fracasar con el Tri Sub-20 al no clasificarse al Mundial de 2023 ni a los Juegos Olímpicos de Paris.

