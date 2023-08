Chivas: Pauno le da vuelta a la página tras derrota en Torreón

Perdieron el invicto, pero Chivas no puede permitirse el estancarse en esta derrota contra Santos Laguna.

Así lo tiene claro el profe Pauno, pues el entrenador del Rebaño le pidió ánimo a sus jugadores y les sugirió no dejarse llevar por las emociones negativas que les genere esta derrota en Torreón.

“No me gusta reconocerlo pero hoy no nos fue bien. Es una derrota muy dura pero no vamos a dejar que una derrota estropee todo el trabajo que estábamos haciendo hasta ahora, por lo mismo mucho ánimo a todos. Yo sé que la afición está decepcionada igual que todos dentro del vestuario, pero esto es futbol y en un torneo no hay que dejarse llevar por las emociones por demasiado tiempo, no por más de un día”.

“Hoy vamos a estar todos de mal humor, estaremos todos frustrados, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, hay que dejar que pase la noche y que todo el mundo se recupere. Ahora tenemos una semana larga para prepararnos para un rival que será duro. Debemos aprender de los errores de hoy”, comentó Pauno.

Será el próximo domingo cuando Chivas regrese a la actividad, ya que el 3 de septiembre recibirá a los Rayados de Monterrey en la cancha del estadio AKRON.