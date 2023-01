Luego de la penosa actuación de su equipo y de su cuerpo técnico ante el Atlético de San Luis, el profe Pauno explicó la falta de minutos de juego que ha padecido Víctor Guzmán.

El "Pocho" llegó al club como refuerzo estelar para este Clausura 2023, y ante su poca actividad con el primer equipo en estas dos primeras jornadas del torneo, el timonel de Chivas argumentó lo siguiente.

"Víctor es un ganador, eso se ve. Yo quiero que esté bien físicamente, no quiero arriesgar y es temprano en la temporada. Creo que sería justo para él y para el equipo que estemos todos bien, igual que con Ríos (Daniel), pero han llegado un poco más tarde, y la gente que ha estado participando es porque está en un buen estado físico".

"No lo veo sólo por lo que pueden dar dentro del campo, yo me preocupo por las lesiones, y hoy si hemos perdido a Vega por más tiempo es una mala noticia. No es fácil estar sentado ahí y procesar y pensar rápido, hay que pensar y evaluar los riesgos, ese es nuestro trabajo", comentó el estratega serbio luego del empate sin goles ante el Atlético.

Respecto a la lesión de Alexis, será hasta el lunes cuando el Guadalajara dé a conocer el diagnóstico oficial del estado de la rodilla derecha del jugador.

