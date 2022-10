Un viejo amor ni se olvida ni se deja, y eso es lo que ha pasado con Eduardo López y las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Luego de que le diera el pase al Pachuca dentro de la serie de Cuartos de Final entre los Tuzos y los Tigres, el canterano de Chivas a aseguró que aún se acuerda y le guarda un cariño especial a su ex equipo el Rebaño.

"¿Cómo no me voy a acordar? Siempre me voy a acordar de ellos. Hay muchos comentarios que dicen que yo ya no los quiero, y cómo no los voy a querer si fui campeón ahí y fue el equipo que me ayudó a cumplir mi sueño", comentó el mediocampista en entrevista para Fox Sports.

Respecto a las diferencias entre Chivas y Pachuca, Eduardo López aseguró que ambos clubes tienen cosas en común a pesar de ser instituciones que se manejan de manera distinta.

"Son instituciones totalmente diferentes, pero algo parecido que tienen es que le dan mucha importancia a las fuerzas básicas y por eso siempre están compitiendo ahí. Son grandes clubes los dos y yo estoy muy feliz de haber jugado en Chivas y ahora estar acá", finalizó.

López fue el autor del gol con el que Pachuca eliminó a Tigres con un empate 2-2 en el marcador global.

