Las posibilidades de que Víctor Manuel Vucetich continúe en Chivas son grandes, ya que en el proyecto que han platicado, se adecúan muy ambas partes, ya que está haciendo ahora lo que tanto pide la dirigencia que es promocionar a los jóvenes del ''Rebaño'' y su estadía no está ligada a cómo le irá en la reclasificación, por lo pronto el respaldo del capitán Jesús Molina, lo tiene el ''Rey Midas'' para continuar.

''Considero que en la actualidad es el técnico ideal para Chivas, por su experiencia, porque le gusta trabajar con jóvenes, por lo que ha representado para el futbol mexicano. Soy de los que piensa que la continuidad es importante en los proyectos, sobre todo porque va por su primer año''.

Expresó el capitán que los constantes cambios en un equipo como Chivas, provoca inestabilidad en todos los aspectos, pero también entiende la otra parte, la que maneja la dirigencia.

''Muchas veces para el jugador el tener tanto cambio de técnico no da para entender sistemas de trabajo si hay cambio de técnico cada seis meses, un año como ha pasado en Chivas, pero también entiendo que no es algo que me competa a mí, para esto está la directiva, un director deportivo que toma las decisiones y obviamente las toma en base a resultados, estadísticas''.

Espera que el presidente Amaury Vergara y el director deportivo Ricardo Peláez, tomen la determinación más adecuada para los intereses de la institución y a él, solamente le quedará apoyar.

''Es muy respetable la determinación que tome, pero creo yo que en este momento, él debe sentir el respaldo de nosotros porque entrenamos en el día a día para hacer las cosas bien, ganar, sacar resultados y el jugador debe poner de su parte, que no nos dé igual ganar o perder. Debemos estar en el mismo canal, en la misma sintonía, considero que es idóneo, pero es algo que, repito, no me compete a mí decidir''.

Molina aseguró que Chivas debe entrar a una etapa de trabajo largo, un proyecto como hasta ahora, donde se den pasos seguros y se vayan obteniendo los objetivos con la obligación de ser mejores con el paso de los torneos.

''He tenido cuatro técnico para iniciar un proceso, Víctor Manuel Vucetich, Luis Fernando Tena, Tomás Boy y José Saturnino Cardozo, luego estuvo de interino un partido Marcelo Michel Leaño y Alberto Coyote en dos. Para el jugador en todos los equipos el que haya tanto cambio de técnicos, genera una inestabilidad, sobre todo cuando es tan corto el proceso en el futbol mexicano y entender una idea y a los meses, otra, eso confunde, pero el futbolista tiene que adaptarse a las circunstancias''.

En el futbol mexicano es difícil ver proyecto a largo plazo, espera que en Chivas opten por esto para que el mismo jugador también esté más tranquilo en ese sentido y vayan madurando el estilo de juego que actualmente están desarrollando.

''A todos nos encantaría el proceso largo, es lo más adecuado como pasa en Europa con los equipos importantes, pero también entiendo la parte directiva, que cuando no hay resultados con la exigencia y presión de prensa, afición, pues es lógico que se deben tomar decisiones, pero por nuestra parte, los procesos largos son los que más quisiéramos''.

