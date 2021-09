Después de ser asaltado y privado de su libertad momentáneamente la noche de ayer, Jesús Angulo, jugador de Chivas, se manifestó en redes sociales.

En primera instancia, el jugador agradeció las muestras de apoyo y se mostró aliviado de que las pérdidas solo hayan sido materiales, sin embargo posteriormente explotó por las dificultades que le trajo ser despojado de su billetera y documentos oficiales.

En su cuenta oficial de Twitter, el "Canelo" reveló que tras perder su identificación oficial durante el asalto, las dos instituciones bancarias en las que tiene cuentas no lo han ayudado para poder hacer uso de su dinero.

"No quieren ayudarme a reponer mis tarjetas porque solo cuento con pasaporte, ya que en el atraco me quitaron todo. Por otra parte, al parecer voy a estar sin comer más de un mes hasta que me puedan entregar mi INE, ya que los bancos tienen un sistema asqueroso y no te ayudan en nada además de tener un personal soberbio y sin ganas de trabajar", detalló el atacante del Guadalajara.

Según lo informaron reportes de la Fiscalía de Jalisco, el jugador y una mujer que lo acompañaba fueron interceptados por al menos tres hombres armados que los amagaron mientras circulaban por las cercanías del Fraccionamiento La Cima, en Zapopan.

