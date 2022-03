La relación entre José Luis Higuera y la familia Vergara ya no es lo que era antes.

Aunque en su momento llegó a ser el principal socio de Chivas, hoy Higuera no es una persona grata en la cúpula rojiblanca, pues en redes sociales se ha difundido un video en donde Amaury Vergara le niega el saludo al ex directivo del Rebaño.

"No me saludes tú, es más, no te me vuelvas a acercar nunca más", fue lo que se le escuchó decir a Amaury cuando Higuera se le acercó a saludarlo ayer durante un evento del Salón de la Fama en Pachuca.

Este no es el primer desencuentro entre Higuera y el actual mandamás de Chivas, pues cuando Amaury asumió el poder en el club, su primera determinación fue despedir a José Luis en el 2019.

