Colombia presume paternidad sobre México

La Selección de Colombia llega con la etiqueta de favorita al duelo amistoso que sostendrá este fin de semana ante México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Más allá del presente futbolístico, los números avalan la supremacía cafetalera sobre el Tricolor, pues en 22 enfrentamientos disputados entre amistosos, Copa América y Copa Oro, los sudamericanos dominan la estadística con nueve victorias, por seis de los mexicanos y siete empates.

La balanza se ha inclinado todavía más en los últimos años: Colombia ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos, incluyendo los dos más recientes, ambos por marcador de 3-2, en diciembre de 2023 y septiembre de 2022. México no vence a los cafetaleros desde 2010, cuando se impuso por la mínima en el Estadio Azteca con gol de Elías Hernández.

El duelo de este fin de semana servirá como exigente examen para el conjunto dirigido por Javier “Vasco” Aguirre, quien busca afianzar su proyecto rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Enfrente tendrán a una selección colombiana ya clasificada al Mundial, que atraviesa un gran momento futbolístico y que presume una generación consolidada bajo el mando de Néstor Lorenzo, con figuras de talla internacional como Luis Díaz, James Rodríguez y Jefferson Lerma.

Para México, el reto no solo será romper la racha negativa ante Colombia, sino también medir su nivel ante un rival con estructura, velocidad y jerarquía. La historia reciente muestra que los encuentros entre ambos suelen ser de alto ritmo y con finales cerrados, pero con tendencia favorable a los sudamericanos, que han encontrado la fórmula para vulnerar la defensa tricolor.

El partido, además de servir como termómetro para el “Vasco”, permitirá al público de Texas disfrutar de uno de los clásicos intercontinentales más intensos de los últimos años.

Los últimos diez encuentros:

Antecedentes México vs Colombia

17/12/2023 México 2-3 Colombia Amistoso

28/09/2022 México 2-3 Colombia Amistoso

01/03/2012 México 0-2 Colombia Amistoso

08/09/2010 México 1-0 Colombia Amistoso

01/10/2009 México 1-2 Colombia Amistoso

23/08/2007 México 0-1 Colombia Amistoso

17/07/2005 México 1-2 Colombia Copa Oro

23/02/2005 México 1-1 Colombia Amistoso

12/02/2003 México 0-0 Colombia Amistoso

12/05/2002 México 2-1 Colombia Amistoso

