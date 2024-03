Después de que cayeran este sábado ante León, dentro de Chivas son conscientes de lo que han dejado de hacer para conseguir buenos resultados.

Por lo menos así pasa con Fernando Gago, pues el estratega del Guadalajara no tuvo problema para declarar que es el primer responsable por el mal momento que atraviesa el Rebaño tras una tercia de tropiezos consecutivos.

"Todas las derrotas sirven para aprender, un montón de cosas que se aprenden y lo digo también en la victoria. Yo creo que hay muchísimas cosas por mejorar, eso está clarísimo, el partido de hoy no me gustó y soy el primer responsable del resultado".

"No me gustó, no logramos hacer lo que habíamos practicado previo a este partido. Sabíamos las situaciones en que ellos nos podían lastimar y aún así nos lastimaron. Hay un montón de cosas que corregir y seguir trabajando", comentó el DT de Chivas.

Luego de esta derrota, Chivas deberá darle la vuelta a la página para medirse al América en un par de juegos más, esto con la pésima noticia de que Víctor Guzmán y Jesús Orozco Chiquete no podrán jugar el siguiente duelo en Liga por acumulación de amonestaciones.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV