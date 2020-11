Chivas: Fernando Beltrán es aterrizado por su familia

La dirigencia del Guadalajara se ha cansado de hacerle recomendaciones a sus jugadores sobre cuidarse dentro y fuera del campo, para que no caigan en algún tipo de desconcentración que los lleve a bajar su nivel de juego, lo cual dice Fernando Beltrán no es su caso porque su familia está siempre ahí, manteniéndolo con los pies en la tierra.

“Lo que me ha ayudado es la gente a mi alrededor, mi familia, personas que saben lo mucho que me ha costado llegar hasta aquí, quienes no dejan que me conforme o que me estanque, que me incitan a llegar a más, espero no tener ese tipo de problemas porque quiero llegar muy lejos; Matías siempre nos decía que esto no era para siempre, que esta carrera se acaba si tú la acabas, es una carrera muy difícil con muchos distractores, a veces a uno tan joven le pega muy rápido”.

Lo que aconteció recientemente con Dieter Villalpando, Eduardo López, Alexis Peña y José Juan Vázquez, no afectará al equipo porque están claros qué quieren y cómo lo quieren.

“Como grupo lo platicamos, nos cerramos y sabemos que para marcar esa diferencia tenemos que cuidarnos entre todos, somos todos y si queremos llegar a donde tenemos planeado, que es ser campeones, tenemos que trabajar mucho en ese aspecto”.

Beltrán se siente seguro de ir mejorando más su nivel futbolístico, porque físicamente ya no hay ningún tipo de problema y quiere brillar, para retribuirle a la directiva su apoyo tras la renovación de contrato.

“La disposición de la directiva de quererme ayudar y hacerme un mejor jugador ha estado, se acercaron conmigo y platicaron mucho, querían darle un reconocimiento a mi trabajo (con la extensión y mejora de contrato), el llamado a Selección, todo eso me ayudó mucho y fue muy importante para llegar a un buen acuerdo para que todos estuviéramos tranquilos y contentos”.

Beltrán reconoció que el torneo fue complicado en el inicio en todos los aspectos, ya que el COVID, así como otras circunstancias le jugaron en contra.

“Ha sido un torneo complicado con muchas situaciones en lo personal, muchos temas pasaron, pero siempre traté de trabajar, recuperar mi mejor nivel y estar a la altura de representar a Chivas como merece, me costó recuperarlo, pero creo que en este cierre lo he estado haciendo bien, quiero aportar y dar lo mejor de mí para que el equipo gane y sumemos títulos, no me importa si el equipo se ve mejor conmigo en la cancha o no, sino ganar y conseguir campeonatos”.

La Frase: “No puedo perder el piso ni echar a perder mi carrera, es un tema que a diario aquí en casa lo toco con mi familia, quiero llegar muy lejos y en eso estoy enfocado”.

Fernando Beltrán, jugador del Guadalajara.

