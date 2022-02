Chivas Femenil: Unión, clave para el éxito del Rebaño

Casandra Montero, jugadora del Rebaño Sagrado en la categoría femenil, dejó en claro que si Chivas mantiene la condición de invicto en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil se debe, entre otras cosas, a la unión que tienen como plantilla, el apoyo mutuo y el trabajo en cada entrenamiento y en cada partido.

Y es que el Guadalajara suma cuatro partidos ganados y dos empatados y mantiene la calidad de invicto al no tener partidos perdidos, lo que les da 14 puntos y está al acecho de equipos como América, Pachuca, Monterrey y Tigres.

"Para empezar creo que la unión que hay en el equipo, que esa competitividad solo se quede dentro de la cancha, por ese lado el profesionalismo de todas está claro. Eso nos ha mantenido, también ir paso a paso, sabemos el objetivo, pero no podemos adelantarnos de más. Siempre respetando y trabajando todos los días, creo que es lo que ha mantenido al equipo hasta el día de hoy. Sobre todo la unión que hemos reflejado dentro de la cancha, apoyarnos, poner todo al servicio del equipo, poner el equipo antes que todo. Eso es lo que nos ha funcionado", detalló la jugadora rojiblanca.

Chivas enfrentará esta jornada a Santos Laguna, equipo que actualmente atraviesa por un mal momento, siendo de los peores conjuntos de la Liga MX Femenil, pero a pesar de eso, Casandra Montero dejó en claro que no pueden menospreciar a ningún rival.

"Santos es un equipo que no deja de pelear, no deja de luchar, su apodo lo tienen bien claro que son guerreras. Nosotras tenemos que ser la misma intensidad para sacar el resultado. No podemos menospreciar nunca al rival", siguió la veracruzana.

JL