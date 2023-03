Demostrando que el Estadio Azteca es una cancha que pesa, América mantiene su racha sin derrotas como local al sacarle la victoria a unas Chivas que no tuvieron capacidad de reacción, mismas que no solo perdieron el Clásico Nacional, sino también su invicto por un marcador de 2-0.

Entre pases imprecisos transcurrió el primer tiempo del encuentro, ambos equipos tuvieron llegadas que no significaron mayor peligro para las porteras. Dentro de los primeros 15 minutos, América pudo acentuarse en la cancha, manteniendo mayor posesión de balón y siendo ligeramente mejor que el rebaño. Sin embargo, minutos más tarde Chivas fue adaptándose de poco a poco para emparejarse a su rival y no verse tan rebasadas en el planteamiento.

Para romper la tensión del partido, después de 62 minutos, Sabrina Enciso vino con un derechazo desde fuera del área chica que acomodó en el ángulo inferior derecho tras vencer la barrida de Araceli Torres, quien no pudo frenar a la lateral americanista, para por fin abrir el marcador.

Bastaron solo seis minutos para que se les viniera la noche a las rojiblancas cuando la mano de Diana Rodríguez se interpuso en el trayecto de la pelota marcándose penal a favor de las azulcrema. Fue Andrea Pereira la encargada de cobrar la pena máxima; la capitana hizo efectivo su disparo posicionando el esférico en el palo superior haciendo que Blanca Félix no pudiera detenerlo.

Ante este fatídico panorama, Juan Pablo “Pato” Alfaro realizó algunas modificaciones que no le sirvieron de mucho, pues más allá de buscar el gol para revertir el marcador, pareció que los cambios fueron defensivos al sacar a su eje de ataque. Por lo que Chivas preocupó muy poco a Itzel Velasco quien no tuvo mucha actividad en la portería y prácticamente no se ensució el uniforme.

Con este resultado, América sigue sin perder en el coloso de Santa Úrsula, escala una posición y llega a las 26 unidades en la campaña. La próxima jornada tendrá actividad en la frontera cuando visite a las Bravas de Juárez.

Por su parte Chivas obtiene su primera derrota en el torneo, cayendo al tercer lugar y manteniéndose con 26 puntos. Su siguiente encuentro será en el Estadio AKRON recibiendo al Atlético de San Luis.

ALINEACIONES

AMÉRICA

PORTERO

12 Itzel Velasco

DEFENSAS

4 Andrea Pereira

15 Kimberly Rodríguez

16 Sabrina Enciso

26 Karen Luna

MEDIAS

5 Aurelie Kaci

8 Betzy Cuevas

(3 Karina Rodríguez)

11 Dorian Hernández

(10 Alison González)

Eva González

DELANTERAS

17 María Mauleon

(28 Andrea Sánchez)

9 Katty Martínez

(6 Noemi Granados)

CHIVAS

PORTERA

12 Blanca Félix

DEFENSAS

2 Diana Rodríguez

3 Damaris Godínez

4 Michelle González

(27 Kinberly Guzmán)

26 Angélica Torres

MEDIAS

7 Casandra Montero

8 Christian Jaramillo

15 Kristal Soto

DELANTERAS

9 Gabriela Valenzuela

10 Adriana Iturbide

(11 Anette Vázquez)

13 Joseline Montoya

(18 Susan Bejarano)

MF