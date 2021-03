El padre del entrenador Matías Almeyda falleció en el Hospital Pintos en la ciudad de Azul, donde estaba internado debido a complicaciones de salud por COVID-19, según indica el diario Clarín de Argentina.

Con un conmovedor mensaje en Facebook, la madre del ex técnico de Chivas, la señora Silvia Calcagno, dio a conocer la noticia.

Mientras estoy el la cama del hospital recuperándome de COVID aquie pegadizo a mi se me murio mi marido Óscar Almeyda... Publicado por Silvia Calcagno en Martes, 2 de marzo de 2021

''Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de COVID aquí pegado a mí se me murió mi marido Óscar Almeyda; toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada. Quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede, Óscar por siempre estarás en mi corazón te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida'', escribió.

El padre de Matías Almeyda, el señor Óscar Almeyda, tenía 78 años, y era reconocido por su trayectoria como técnico de fuerzas básicas.

Matías Almeyda, quien dirige al San Jose Earthquakes de la MLS tras su salida de Chivas en la Liga MX, no se ha expresado hasta el momento.

OF