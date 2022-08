Chivas no pasa por un buen momento, pues con su derrota de anoche ante Los Angeles Galaxy el equipo rojiblanco completó una decena de juegos sin conseguir cuando menos alguna victoria.

Después de su triunfo contra Pumas en el Repechaje del torneo pasado, es decir hace tres meses, el Rebaño no ha logrado alguna victoria entre la Liguilla del Clausura 2022, la Fase Regular del certamen actual y el par de duelos amistosos que disputó en Estados Unidos recientemente.

Atlas en dos ocasiones (Cuartos de Final), Bravos de Juárez, Atlético de San Luis, Santos Laguna, León, Querétaro, Pachuca, Juventus y el Galaxy son los rivales a los que Chivas se ha enfrentado durante los últimos meses sin lograr algún triunfo.

Salvo lo ocurrido durante su pretemporada, misma en la que logró victorias ante clubes como Santos Laguna o Caimanes de Colima, el Guadalajara se ha olvidado de cómo ganar un encuentro.

Pese a esto, Ricardo Peláez, director deportivo del equipo, ha expresado su respaldo para el entrenador del Rebaño.

"¿Cuántas derrotas lleva Cadena? Una contra el Atlas y otra contra San Luis, después cinco victorias y puros empates, no son números que correspondan a Chivas, pero la culpa no es de él, por supuesto que no, ni toda la culpa es mía, ni de él, ni de los jugadores. Todos hemos sido inconsistentes", comentó el directivo en entrevista con David Medrano.

Con toda la carga que significa arrastrar esta mala racha, este viernes las Chivas se meterán al Kraken para medirse contra Mazatlán en un partido donde buscarán su primera victoria del Apertura 2022.

