El delantero del Rebaño, Alexis Vega, ha tenido un incio de semestre complicado, pues tras su lesión no ha podido afianzarse con el equipo, de igual forma, no ha podido recuperar su nivel.

En las últimas semanas, el futbolista de las Chivas y de la Selección Mexicana, ha sido sumamente criticado por su aumento de peso y falta de compromiso, pues viene arrastrando torneos para el olvido.

Alexis Vega, ha sido convocado por el entrenador de "Tri", Jimmy Lozano, a los partidos amistosos de fecha FIFA, frente a sus similares de Australia, en el cual consiguieron igualar el marcador 2-2, y ante Uzbekistán, partido que se disputará el día de hoy 12 de septiembre.

Vega, tuvo minutos frente al equipo australiano, pero no tuvo un buen juego y su actuación pasó desapercibida, lo cual ocasionó su salida del terreno de juego.

En una entrevista para Azteca Deportes, el delantero platicó que había bajado de peso, "Ahora que he estado bajando de peso, bajé de grasa, bajé en todos los sentidos empecé a trabajar el doble, fue algo que me ayudó bastante. En menos de un mes bajé creo que cinco kilos y me siento bien. Dejé tortilla, pan, refresco, todo. Me he estado comportando muy bien y alimentando bastante bien”, aseguró el jugador.

Asimismo, dijo que en años anteriores era joven e inmaduro, pero asegura estar trabajando para retomar su nivel y estar en su mejor versión física.



