Ahora no fue el director técnico quien dio la cara tras el empate de Chivas 1-1 con el Atlas en el Clásico Tapatío, sino que fueron los tres capitanes de la institución, Isaac Brizuela, Jesús “Chapo” Sánchez y Fernando Beltrán.

Incluso, Fernando Beltrán prometió que para el siguiente partido como local del chiverío, el cual será ante Monterrey el próximo 23 de agosto, la entrada será gratis, esto con la intención de que la afición siga presente apoyando al equipo.

“Nos dimos cuenta que el día de hoy se entregó la afición al máximo, nos apoyo de una manera increíble, creyeron en nosotros y queremos pedirles que no nos abandonen, que los necesitamos, hoy marcaron la diferencia y sentimos el apoyo de la afición, dimos todo en el campo, venimos fundidos, hicimos todo para ganar y al final no nos está alcanzando, solo les queremos decir que la siguiente taquilla es gratis, que no nos abandonen, los necesitamos, hoy sentimos que esa parte suya da un extra y nos motiva a seguir trabajando y dejar el alma en la cancha”, dijo un sentido Fernando “Nene” Beltrán.

Acompañados por todo el plantel, los tres capitanes expresaron su vergüenza hacia la afición quien en todo momento los apoyó durante el encuentro y al final, el resultado volvió a ser el mismo, un partido más sin que el Rebaño Sagrado logre el triunfo.

“Está claro, ya no sirve de nada hablar más, no sentimos apenados, frustrados, dolidos con la afición, el estar aquí no nos hace héroes, ya nos toca expresarnos, hoy la afición se entregó al máximo, hacerles saber que estamos muy apenados con ellos”, mencionó Isaac Brizuela.

Por su parte, Jesús “Chapo” Sánchez señaló que “no hemos estado a la altura, hemos quedado a deber y estamos comprometidos tratando de revertir esto, solo queda agradecerles el apoyo de hoy y de nuestra parte habrá lo mejor siempre”.

