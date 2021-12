Este viernes, Chivas dio a conocer la salida del equipo de quien fuera un ícono y estandarte del equipo, Tania Morales.

Por medio de un comunicado, el Rebaño se despidió de la jugadora que pasara 20 años en el club, pues Tania Morales se formó en Chivas Femenil Gigantera a donde llegó a los 14 años. Durante su estancia disputó la Liga Córdica en la que levantó cinco títulos, la Copa MX Femenil, y debutó con el equipo campeón en la Liga MX Femenil en el primer torneo celebrado en el Apertura 2017, y desde entonces portaba el gafete de capitana.

TWITTER

"No pudo ser alguien más que ella quien levantara el trofeo del campeonato del Apertura 2017 en el Estadio Akron, el primero en la historia de la Liga MX Femenil, la verdadera y única 'CapiTania' del Rebaño Sagrado", dice Chivas en su texto.

"Chivas ha sido parte de mi vida desde que era una adolescente y me he sentido como en mi casa, es mi familia y mi sangre, por eso mi entrega al equipo siempre fue total; aquí he vivido los mejores años de mi vida, he encontrado a las amistades más entrañables y por supuesto que pasé el mejor día de mi vida: la Final en el Estadio Akron, fue un sueño hecho realidad gracias al club", dijo la mediocampista para despedirse.

Con Chivas, Tania Morales disputó 95 partidos, en los que anotó 19 goles y contribuyó con 15 asistencias.

OF