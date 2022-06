En los últimos días, mucho se habían acrecentado los rumores en torno a Javier "Chofis" López, luego de que el jugador permaneciera más de lo esperado en tierras tapatías y no se reportara con su equipo, el San José Earthquakes.

Incluso, había trascendido que el habilidoso canterano rojiblanco podía seguir su carrera en México, debido al alto interés del Cruz Azul por repatriarlo y que por ello la "Chofis" todavía no reportaba con su equipo. Sin embargo, el propio futbolista lo desmintió aclarando el por qué sigue en Guadalajara.

"Quisiera comunicarles que no he podido viajar ni mucho menos estar con mi equipo, ya que vine a Guadalajara unos días y en esos días sufrí de un asalto, donde me robaron mis pertenencias incluyendo mi visa y pasaporte. Por lo cual es por eso que no me he podido ir", explicó en redes sociales.

Asimismo, el futbolista aclaró que ya está en el proceso para recuperar sus papeles y poder reportar de inmediato con su club en Estados Unidos. ¿Descarta su regreso a la Liga MX?

JL