A pesar de que aún le quedan muchos sueños por cumplir antes de tomar en serio esa posibilidad, Alexis Vega no le cierra las puertas a jugar en la MLS de los Estados Unidos, pues para el jugador de Chivas ''sería un honor'' competir en esta liga que considera en ascenso.

Previo a su participación en el All Star Game (Juego de Estrellas) 2021, el atacante reconoció el crecimiento del futbol norteamericano, y por eso augura un gran espectáculo para este duelo entre la Liga MX contra la MLS.

''Por qué no. Ahorita no lo veo muy pronto (jugar en la MLS), tengo sueños por cumplir, quizá más adelante puede que sea una posibilidad, obviamente me encantaría, sería un honor poder venir''.

''Ha crecido bastante, MLS es una Liga que ha venido con un crecimiento muy alto, queremos demostrar que la Liga MX tiene un valor muy importante, va a ser un espectáculo muy bueno'', compartió el dorsal número 10 del Club Deportivo Guadalajara.

Será este 25 de agosto el día en que las estrellas de la Liga MX se midan a los mejores jugadores de la MLS, esto en un partido que promete emociones dentro del Estadio Banc of California.

