Chivas: Alejandro Mayorga agradece consejos a Miguel Ponce

Sabía desde que arribó a Chivas que la oportunidad le tardaría un poco en llegar, pero fue paciente Alejandro Mayorga, trabajó fuerte para estar preparado y ahora que le llegó, no se soltará de ahí, quiere terminar el Torneo Guard1anes 2021 siendo titular y lo mejor, con el apoyo de Miguel Ponce, según refiere.

“Muchos se imaginarían que hay una rivalidad pero la verdad no la existe, por el contrario, él me aporta mucho porque es una persona con mucha trayectoria, conocimiento y eso me ayuda, me aporta, porque me aconseja y que mejor que aprenderle a tipos como él, que han hecho una gran carrera”.

Trabaja fuerte Mayorga, pero de igual manera lo hace “Pocho” Ponce porque quiere recuperar la titularidad y sabe el joven que en cualquier titubeo, el técnico podría cambiar de opinión, así que no bajará la guardia bajo ninguna circunstancia.

“Quien toma las decisiones es el técnico Víctor Manuel Vucetich, la realidad es que no estoy compitiendo contra él, contra nadie, la competencia aquí es con los otros equipos, no con nosotros mismos y es muy bueno tener compañeros que te hacen crecer, que te apoya”.

Sentar a Ponce también es un logro personal porque es experimentado, de hecho cuando Mayorga estaba en básicas, Ponce ya era titular con el Guadalajara y fue al Toluca, a Selección, así que los retos para el llamado “Mayo” por sus amigos, es grande.

“La verdad es que Miguel Ponce venía de hacer muy buenos torneos, muy buenas participaciones. Conozco a Ponce, sé lo que es como persona, como jugador y sabía que no sería fácil. Lo tomé como un reto, sabía que la tercera era la vencida y tomé el reto”.

AJ