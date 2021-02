Chivas quiere al Pachuca de trampolín

Lleva dos unidades en el campeonato, pero eso no es motivo para hacer confianza y pensar que se tienen tres puntos seguros, por lo menos eso piensa el lateral izquierdo de Chivas Alejandro Mayorga, quien le da todo el respeto que merece al Pachuca y que también señala que espera al mejor equipo, aunque en el redil tienen otros planes, porque saben que ganando estarán ascendiendo en la tabla general, así que lo quieren usar de trampolín.

''Para nosotros esta es una buena oportunidad para comenzar a escalar en la tabla general, nos enfocamos en este duelo primeramente, ya luego vemos a Pumas'', señaló Mayorga, quien apunta a repetir como estelar en la lateral de la izquierda.

Los Tuzos apenas llevan dos unidades en este Torneo Guard1anes 2021, recientemente Atlas les ganó 1-0 y en casa solamente han anotado un gol (a Juárez), así que motivos para buscar resurgir tiene muchos el equipo que hasta ahora dirige Paulo Pezzolano, quien está en la cuerda floja, y Mayorga sabe perfectamente que cuando un equipo está así de herido es más peligroso.

''Pachuca no viene de la mejor manera, tiene grandes jugadores, pero ahora no hay rival fácil, no hay rival pequeño y más allá del lugar que se ocupe en la tabla general, nosotros tenemos que preparar el partido como si fuera el primer lugar de la tabla general''.

Pachuca es último lugar general con sus dos puntos, apenas ha marcado dos anotaciones, a Juárez y el otro al Querétaro en calidad de visitante, pero en Chivas esperan que siga con esa inercia el rival, no tan certero ante el arco porque quieren colgar el primer cero a favor en el campeonato. Chivas es de las peores defensas en el torneo.

