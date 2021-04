En entrevista con la MLS, el delantero del Sporting Kansas City, Alan Pulido, respondió a las críticas que se dan en México por el nivel de la Liga estadounidense de Futbol, y sobre un posible regreso a la Liga MX.

''En México menosprecian todo, a los mexicanos que jugamos en otros países y que hacemos bien las cosas, en lugar de ser considerados de otra manera, se trata de menospreciar, ya sea a los que están en Europa o a la MLS'', dijo el ex jugador de Chivas Alan Pulido.

''A la liga siempre la han menospreciado muchísimo y yo siento que esta liga ha crecido demasiado. Antes jugadores que por ahí ya con una trayectoria venían para un retiro, pero ahora ha cambiado y está en crecimiento, ahora vienen y luego regresan a Europa, vienen figuras importantes''.

Además, a Alan Pulido se le preguntó sobre la posibilidad de volver a la Liga MX, después de su paso por la MLS con el Sporting Kansas City, y donde ya jugó en Chivas y Tigres.

''Es muy difícil analizar el futuro, voy viviendo el día a día, sé perfectamente que el futbol es de momentos y no se descarta ninguna posibilidad y se abren puertas para regresar a México o a Europa. Por la edad es difícil regresar al futbol europeo, se fijan en más jóvenes como me tocó, y en la Liga MX siempre está la posibilidad de regresar en un futuro, acá estoy viviendo cosas muy lindas, un país muy diferente y me siento cómodo, no sé si acá me toque estar más años o retirarme''.

