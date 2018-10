Chelsea y Manchester United se neutralizan

El Chelsea de Maurizio Sarri logró un punto ''in extremis''este sábado al empatar ante el Manchester United (2-2), alzándose así provisionalmente al liderato de la Premier League en el inicio de la novena fecha.

Los Blues siguen sin conocer la derrota, y comandan la tabla con 21 puntos, a la espera de los partidos del Manchester City y del Liverpool, ambos con 20 puntos, ante Burnley (12) y Huddersfield (18) respectivamente.

¡Qué final!



Chelsea y Manchester United dividen puntos en un vibrante partido. #CFCes pic.twitter.com/fw0OA42H4Z — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) 20 de octubre de 2018

Reds y Citizens podrían dejar atrás a uno de los equipos que aguantó su ritmo hasta el momento, y abrir aún más el hueco con un Manchester United que todavía no está descartado para el título.

El United, que llegaba de remontar ante el Newcastle hace dos semanas, queda en octavo puesto a siete puntos del Chelsea.

Ross Barkley logró la igualada en el minuto 90+6 llevando al delirio a Stamford Bridge... y provocando un pequeño altercado entre integrantes del banquillo local y del dirigido por José Mourinho. El francés Anthony Martial había anotado un doblete para los Diablos Rojos (55, 73) después de que el alemán Antonio Rüdiger adelantase a los londinenses (21).

Incidente de "Mou"

Para Mourinho no era un partido más ante su ex equipo, y en una situación en la que su futuro en Manchester está lejos de estar asegurado. No es de extrañar así que reaccionara con furia cuando un miembro del cuerpo técnico del Chelsea celebrara ante su cara el gol del empate. Sólo la intervención de la seguridad privada evitó que el incidente llegase a mayores.

El banco del Chelsea le gritó el gol en la cara a Mourinho y así reaccionó. pic.twitter.com/C5Ddpx5f5n — Federico González (@federix12) 20 de octubre de 2018

"Sarri fue el primero en venir a verme y me dijo que encontraríamos una solución. El asistente ya se excusó ante mí, y le dije que lo olvidásemos. Yo también he cometido muchos errores en mi carrera", explicó.

A pesar el punto, el equipo de "Mou" no ofreció un futbol mucho mejor del de las últimas semanas, y sólo el inspirado día goleador de Martial les permitió regresar con un resultado positivo.

De los 22 titulares en el partido, 19 estuvieron esta semana con sus selecciones, lo que podría explicar la falta de intensidad de ambos equipos.

En un primer tiempo más bien decepcionante técnicamente, el Chelsea se adelantó en su única ocasión de la primera mitad.

Mourinho reaccionó con furia cuando un miembro del cuerpo técnico del Chelsea celebró el gol del empate. Sólo la intervención de la seguridad privada evitó que el incidente llegara a mayores. EFE / F. Arrizabalaga

Rüdiger anotó de soberbio testarazo a pase del brasileño Willian.

El conjunto visitante igualó en la primera ocasión tras regresar de vestuarios antes de ponerse por delante con un disparo ajustado de Martial (73). Con un Chelsea al ataque a la desesperada Barkley anotó el empate al aprovechar un rechace en el área pequeña.

El punto, dadas las circunstancias, no contentó a ninguno de los dos técnicos.

Este sábado se disputan otros siete partidos en el campeonato inglés. Además de los duelos del City y del Liverpool, el Tottenham del argentino Mauricio Pochettino podría situarse provisionalmente en puestos Champions si derrota a sus vecinos del West Ham (15) del chileno Manuel Pellegrini.

