"Checo", preparado para comienzo de temporada 2020 de F1

El piloto mexicano Sergio Pérez, del equipo Racing Point, se encuentra preparado para el comienzo de la temporada 2020 de la Fórmula 1, el cual será el 5 de julio con el Gran Premio de Austria.

Luego que la F1 oficializó el arranque de la campaña con ocho carreras en Europa, "Checo" mostró su entusiasmo por volver a la actividad, la cual se retrasó a causa de la pandemia del coronavirus.

"Por fin buenas noticias para nosotros y para los aficionados. Este proceso ha sido muy duro para todos y estamos con muchas ganas de llegar a la pista. Esto ha golpeado muy fuerte a los equipos económicamente y la reactivación será como un tanque de oxígeno para todos", señaló en su portal oficial.

Admitió que será raro el inicio, sobre todo por la falta de aficionados en las gradas, pero sin duda es mejor correr así a no tener actividad, consciente del golpe económico que podría sufrir el serial.

"Va a ser un poco raro, incluso tal vez difícil de entender en un inicio por todos los cambios, pero tendremos que adaptarnos a todo. Será diferente a como está el mundo, será duro, pero por otro lado es importante estar de regreso".

De igual forma, añadió: "Para los aficionados saber que la F1 está en su país y no poder asistir a la pista también va a ser difícil y para nosotros correr sin ellos será algo triste. Pero es lo que tenemos por ahora y sin duda es mucho mejor que seguir sin correr", indicó.

"Checo" valoró esta etapa de cuarentena, la cual cumplió en territorio mexicano a lado de su familia, algo que muchas veces es complicado de hacer por los diversos compromisos de su profesión.

Sobre esta pausa descartó que afectara su preparación para el inicio de las hostilidades, pues siempre cumplió con entrenamientos y en las últimas semanas entrenó bajo la supervisión de los preparadores físicos.

"No afectó en realidad. No dejé de entrenar y desde hace dos semanas mis preparadores físicos ya están en Guadalajara para trabajar con mayor intensidad y con una programación de cara al arranque de la temporada. Es como una segunda pretemporada, lo único diferente fue no tener certeza de cuándo íbamos a comenzar a correr", indicó el tapatío.

AJ