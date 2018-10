"Checo" buscará una buena salida para maximizar puntos en EU

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, explicó hoy que su estrategia para la carrera de mañana en el Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos se basará "en un buen arranque", tras finalizar décimo en la clasificación, con un tiempo de 1:35.193.

"Pocos equipos tienen referencias con el tanque de gasolina lleno. Va a ser una carrera interesante y tenemos que ser competitivos"

El mexicano, que recientemente confirmó su extensión de contrato al menos durante un año más con la escudería Racing Point Force India, asegura que la parte media de la tabla está "muy igualada", por lo que cree que "una o dos décimas" pueden dejarte atrás.

"Pocos equipos tienen referencias con el tanque de gasolina lleno. Va a ser una carrera interesante y tenemos que ser competitivos", añadió ante la prensa en el circuito de Austin (Texas), donde se celebra el GP de Estados Unidos.

"Checo" Pérez ocupa el séptimo puesto del campeonato, con 53 puntos, y la llegada del consorcio empresarial, liderado por Lawrence Stroll, que dirige la escudería desde el pasado agosto, fue una de las razones por las cuales su renovación fue una decisión "sencilla".

El deportista sufrió un golpe durante la primera sesión de clasificación esta mañana, que dañó la parte delantera de su monoplaza, aunque se muestra seguro de que los mecánicos lo solucionarán para la acción del domingo.

"En la salida de la curva 19 se dañó el coche, en la parte delantera derecha. Los mecánicos pudieron arreglar el lado izquierdo, pero no el derecho", manifestó el piloto.

"No sabemos el tiempo que nos pudo costar, pero es una parte muy sensible, quizás en carrera no es tan determinante, pero a una vuelta sí porque la configuración tiene que ser perfecta", matizó.

Ante la posibilidad de que el británico Lewis Hamilton (Mercedes) pueda conquistar mañana su quinto trono mundial en Fórmula Uno, 'Checo', de 28 años, reconoció que "es quien mejor ha trabajado esta temporada".

"Su calidad en una vuelta es fenomenal, tiene un talento natural. Sin duda Hamilton es de los mejores de la historia y, para mí, el mejor de esta generación", añadió Pérez.

JM