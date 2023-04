Checo Pérez, insatisfecho por el tercer sitio en la parrilla de Azerbaiyán

A pesar de que hizo un buen tiempo con 1:40.495 minutos, a tan sólo 292 milésimas de Charles Leclerc, quien obtuvo la pole, el piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez terminó inconforme con su resultado en la calificación de ayer de cara al Gran Premio de Azerbaiyán, en gran parte por la presencia de un par de banderas rojas en la Q1, lo cual le cortó el ritmo.

“Fue muy difícil, fue complicada la primera parte con las banderas rojas, no quieres perder demasiado con los neumáticos, sólo quieres pasar y no cometer errores, por eso es muy desafiante el circuito y sabemos cómo tratarlo. Estoy algo decepcionado, porque no logramos tener todo lo que necesitábamos para estar un poco más adelante”, comentó el piloto mexicano de Red Bull.

Sobre la pole que logró Charles Leclerc, de Ferrari, Pérez Mendoza no se sorprendió, ya que sabe de su capacidad, aunque deja abierta la puerta para la carrera de mañana, en la que todo puede pasar en un circuito que suele dominar el mexicano.

“No me sorprende lo que hace Leclerc, sabíamos que es fuerte, hizo una vuelta tremenda, pero vamos por todo el domingo en la carrera”, dijo Checo Pérez.