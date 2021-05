''Checo'' Pérez habla de su relación con Helmut Marko

El piloto tapatío, Sergio ''Checo'' Pérez, sabe que tiene en su RB16B un monoplaza confiable con el que puede pelear por el podio en todos los Grandes Premios de la temporada de Fórmula Uno.

Además de la seguridad que puede otorgar el auto que maneja, ''Checo'' Pérez sabe que puede apoyarse en la experiencia de su compañero, Max Verstappen, para mejorar su desempeño, pero quizá una de las piezas que hacen más especial a la escudería Red Bull es la experiencia de su asesor, Helmut Marko.

El director del Red Bull Junior Team es también uno de los mayores críticos cuando alguno de los pilotos de la escudería falla y así ha sido con el propio ''Checo'', sin embargo, lejos de afectarlo, Pérez agradece esta honestidad.

En entrevista, ''Checo'' Pérez habló de su relación con Helmut Marko.

''La verdad estoy encantando con Helmut. Siempre me dice lo que piensa, si lo haces bien te lo dice, si lo haces mal lo dice. No solo a ti, sino que también lo externa a la prensa. Es alguien muy directo y que lo respeto mucho porque tener a alguien así en la F1 no es muy común. Creo que tenemos una buena relación, nos estamos conociendo cada vez más. Normalmente después de la carrera tengo llamadas con él y ahí me dice si lo hice mal o no''.

Un ejemplo de esta ''sinceridad'' se dio en el Gran Premio de Emilia-Romaña cuando, tras salir desde la segunda posición de la parrilla de salida, Pérez terminó la carrera en el onceavo puesto.

En ese momento Marko no dudó en expresar ante los medios de comunicación que ''la undécima posición es, por supuesto, más que molesta''.

