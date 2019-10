''Checo'' Pérez espera que haya otro mexicano en la F1

Consciente de que en algún momento tendrá que dejar su asiento en la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez anhela que pronto haya otro compatriota en la máxima categoría del deporte motor, como en su momento sucedió con Esteban Gutiérrez.

Entiende las diversas dificultades que existen por llegar a la F1, incluso él a los 14 años tuvo que emigrar a Europa para prepararse, adquirir experiencia, una vez que existen pocas oportunidades, apenas hay 20 cupos.

"Es imposible, es muy difícil que algún piloto llegue, me gustaría tener a más pilotos, como en su momento estaba Esteban Gutiérrez, pero es un mundo complicado, hay pocas oportunidades, me tuve que ir a mis 14 años a Europa. Es un deporte de pocas oportunidades".

Eso sí, destacó que el automovilismo mexicano ha crecido con representantes en otras categorías, pero sin duda le gustaría otro compatriota en la parrilla del "Gran Circo".

"Sigue creciendo el automovilismo mexicano, ojalá cuando ya no esté tengamos otro representante y más ahora que tenemos un Gran Premio de México", comentó el jalisciense.

Con nueve años en la F1, el piloto de Racing Point destacó que atraviesa el mejor momento de su trayectoria, con mayor experiencia, confianza, que le permiten, de igual forma, un mejor manejo y búsqueda de resultados.

"Estoy en mi mejor momento dentro y fuera de Fórmula 1, llevo seis años en el mismo equipo, la experiencia que tengo me ha dado esa confianza, tener más tranquilidad, estar más relajado, saber lo que puedo dar y lo he demostrado en los últimos años", dijo.

En rueda de prensa, Pérez Mendoza habló de sus fortalezas y debilidades en F1, es consciente de que en los domingos de carrera explota al máximo el rendimiento del monoplaza y los sábados en la clasificación no suele tener su mejor rendimiento.

"Mi mayor fortaleza es el domingo en carrera, a lo largo de mi historia siempre los domingos suelo hacer buenas carreras, buen ritmo, mayor fortaleza", puntualizó.

"Mi debilidad, soy consciente que no soy el mejor en calificación, los sábados se me complica más que los domingos, esa parte del sábado es donde he trabajado mucho en los últimos años, he mejorado bastante, pero gran parte de que los domingos sea tan fuerte es por la forma que pongo a punto el auto".

