"Checo" Pérez correrá enfermo el GP de Malasia

Sergio Pérez, piloto mexicano de Force India, afirma que el Gran Premio de Malasia, que se correrá este domingo será un "reto enorme" a causa de un virus que lo aqueja.

Obviamente, este no es el lugar en el que quieres estar enfermo, dice el tapatío

El tapatío afirma que comenzó a sentir los efectos de la infección el jueves por la mañana, y aunque se sintió mejor el viernes, hoy sábado "definitivamente me afectó en la Q3, no había nada malo con el coche o los neumáticos, simplemente no pude repetir la vuelta que hice en la Q2.

"Si hubiera podido mejorar eso, habría comenzado en la sexta posición", lamenta el tapatío en declaraciones al portal Autosport.

El piloto de Force India, que saldrá del noveno puesto cree que "mañana será un reto enorme", ya que correrá mermado por la infección.

"Obviamente, este no es el lugar en el que quieres estar enfermo, así que va a ser una carrera peculiar para mí", adelanta el tapatío sobre la carrera en Malasia, que se corre bajo un calor extremo.

El decimoquinto Gran Premio de la temporada 2017 de la Fórmula Uno se correrá este domingo a las 02:00 horas de la mañana, tiempo del centro de México.