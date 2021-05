Checo Pérez asume su responsabilidad en Red Bull

Menciona un dicho popular que “hay que tomar al toro por los cuernos” y parece que eso es justamente lo que está haciendo Sergio “Checo” Pérez en la escudería Red Bull. Luego de tres Grandes Premios manejando su RB16B, el piloto tapatío confía en que ha logrado mejorar y adaptarse al funcionamiento de su monoplaza, particularmente en condiciones de carrera.

Previo al Gran Premio de España, Checo confesó que al llegar a Red Bull descubrió que tenía que cambiar por completo su enfoque antes de una competencia.

“Vamos a una pista muy diferente, con condiciones muy diferentes, esa adaptación y el entendimiento del auto me ha ayudado mucho, especialmente en carrera. Creo que ahí es donde más he mejorado, porque lo que hacía en los equipos anteriores no funcionaba aquí, he tenido que cambiar mi enfoque en cuanto a las carreras. Creo que hice una gran mejora en cuanto a Portugal”.

Pero el estar dentro de una escudería como esta, de la cual siempre se esperan grandes resultados, es una de las mayores motivaciones de Pérez para buscar mejorar y trabajar arduamente todos los días.

“Es increíble, es una motivación muy grande. Cuando llegas al circuito sabes que si haces todo bien puedes ganar la carrera, depende de ti ganarla y eso es una motivación muy grande, pero también es un trabajo muy intenso. Se vuelve una temporada muy intensa carrera a carrera”.

Sobre su desempeño, en comparación con el de su compañero, el holandés Max Verstappen, Checo aseguró que es un referente a seguir para él.

“Tenemos una gran referencia en Max, lleva cinco años en el equipo. Te das cuenta de que desde la práctica 1 maximiza todo, tiene una confianza en él, en el auto, en el equipo, que sólo se adquiere pasando tiempo con el equipo. Creo que en mi adaptación tengo mucho por mejorar. Él sin duda ya está al límite en cada carrera”.

EL DATO

En el Top-10 del Campeonato

Luego de la celebración de los Grandes Premios de Bahréin, Italia y Portugal, el mexicano se ubica en el sexto lugar del Mundial de Pilotos con 22 unidades, mientras que Red Bull es el segundo equipo en la clasificación de Constructores con 83 puntos.