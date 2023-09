Durante los últimos días ha el nombre de Helmut Marko ha sido tendencia en todas las redes sociales y tema central cuando se trata de discusiones sobre Fórmula 1 (F1), debido a una serie de comentarios que hizo sobre el mexicano Sergio "Checo" Pérez.

El asesor de Red Bull fue calificado de racista tras haber dicho que los recientes problemas de Checo Pérez en las competencias se debían a que "es sudamericano y simplemente no está tan completamente concentrado en su cabeza como lo está Max (Verstappen) o como Sebastian (Vettel)".

Estos dichos fueron expresados al Canal Severus TV, luego del Gran Premio de Italia.

La gente salió a reclamar por semejante discriminación, pues, Checo Pérez es mexicano, un país que no está en Sudamérica, además de muchos demostraron molestia por señalar que su origen tendría influencia en su trabajo como piloto de F1.

Después de unos días, Helmut Marko salió a ofrecer un mensaje aclaratorio "Fue un error establecer una conexión con sus orígenes y me gustaría disculparme profundamente por esto".

En esta ocasión, Checo Pérez fue cuestionado sobre el tema en la previa del Gran Premio de Singapur 2023, que se correrá este fin de semana en el circuito urbano de Marina Bay. El tapatío reveló que Marko ya se disculpó personalmente con él, y que decidieron seguir adelante.

"Tuve una conversación privada con él. Se disculpó. Y eso para mí fue lo principal. Básicamente, seguimos adelante. Tengo una relación personal con él y creo que siempre puedes tener esos sentimientos, ya sabes, cuando ves ese tipo de cosas, conocer a la persona ayuda mucho, porque sé que él no quería decir eso", dijo Checo.

Luego resaltó que ya lo perdonó.

"Y acepté sus disculpas, porque conozco a Helmut por la relación personal que tenemos y no quería decir eso", sentenció.

También se le cuestionó a Checo si no se molestó con los dichos del directivo austriaco.

"En absoluto, si soy totalmente sincero, conociendo a Helmut, tengo una relación personal con él, sé que no lo dice en ese sentido y no me ofendí, en absoluto, personalmente. Si esos comentarios fueran desde otra perspectiva, me los tomaría de otra manera. Pero para mí, ya sabes, es como son las cosas y no me lo tomé como algo personal".

También dijo que entiende la reacción de los comentarios, pero que es más importante el sentimiento personal que el sentimiento público.

"Sí, obviamente esos comentarios, cuando los lees aisladamente pueden ser muy irrespetuosos. Pero como digo, conocer a Helmut, tener esa relación personal, me ayudó mucho a entenderle, y como digo, me dio una disculpa personal. Así que es como todo, ya sabes, cuando tienes una relación personal, es mucho más importante el sentimiento personal que el sentimiento público".

Checo correrá su decimoquinta carrera de la temporada 2023 de la F1 este fin de semana, donde esperará volver a meterse en el podio. Actualmente, el mexicano es segundo en el campeonato mundial de pilotos, detrás de su compañero en Red Bull, Max Verstappen, quien se enfila a ganar su tercer campeonato de manera consecutiva.

