Charros de Jalisco, con la mira en playoffs

Los Charros de Jalisco tienen una tarea difícil en el par de series que le restan a la campaña regular. El objetivo es claro: clasificar a la postemporada. Charros terminó en el penúltimo lugar de la primera vuelta, sumando 4 puntos, y la segunda vuelta no ha sido como se esperaba, pues los refuerzos desafortunadamente no respondieron.

Jalisco ha batallado, principalmente, con el bateo oportuno y el pitcheo de relevo. De hecho, el bateo oportuno sigue siendo el problema que están enfrentando en esta recta final. Salvo el tercero en Monterrey, los últimos juegos han sido muy apretados.

El mal mayor es que son muchos los corredores que se quedan en posición de anotar, la falta de hits oportunos ha sido la constante toda la temporada.

Han llegado “refuerzos” nacionales y extranjeros para mejorar la ofensiva y no han sido la solución. El pitcheo abridor ha permanecido intacto desde la incorporación de Yoennis Yera, solo con algunos ajustes en el orden de aparición de los relevistas y el buen cambio que trajo a Roberto Espinosa (salió el veterano Manuel Flores).

Michael Wing, Álex González, Wilin Rosario, Keon Broxton, Brad Zunica, entre otros se han incorporado a la organización en búsqueda de aportar para el club. En el roster activo sólo queda el recién llegado Zunica, quien con sus 130 kilogramos y guante zurdo ha cubierto satisfactoriamente la primera base. Batea .348 en 23 turnos, pero sólo ha producido una anotación. Si Charros desea ganar, es necesario que su cuarto bat empuje carreras. El “Spiderman” González se recupera de una lesión y su buen fildeo en los jardines, velocidad y ser ambidextro al batear lo hacen un buen respaldo en los jardines, que finalmente han encontrado a sus tres titulares en Fernando Villegas, José Juan Aguilar y Julián Ornelas.

Villegas se desenvuelve mejor en el derecho que en el izquierdo y ahí ha estado jugando de manera regular. Hasta la fecha, se ha preferido colocar a Ornelas en los vastos jardines del centro, poniendo a Aguilar a cubrir el izquierdo. Tal vez “JJ” no tenga la velocidad de Ornelas, pero su posición natural es el centerfield, donde su experiencia le permite estar en buena colocación.

Esta ha sido una temporada atípica para Charros, lo que también se vio reflejado en la dirigencia. Roberto “Chapo” Vizcarra fue cesado hace algunos días después de haber tenido grandes campañas con la organización, logrando dos campeonatos y asegurando playoffs en todas las temporadas que había dirigido hasta su cese, pero el presente del equipo era de inconsistencias y con un espíritu de lucha brillando por su ausencia. Nuestro reconocimiento a Vizcarra y a sus dos coaches que salieron con él: Julio César Miranda y Alfonso “Houston” Jiménez. Su calidad humana y profesionalismo les asegura una pronta colocación en otro club. Su ciclo en Guadalajara terminó y fue exitoso, positivo.

Un cierre complicado

Charros actualmente sigue peleando por un lugar en la postemporada y no está lejos. La clave es, obviamente, ganar. Ya no hay margen de error. Podríamos decir que Tomateros de Culiacán es el primer candidato a estar fuera de la pelea por el título, y después están cinco equipos en un bloque parejo, cuya posición cambia diariamente según los resultados de los cinco juegos y 10 equipos. Todos los resultados influyen en la ecuación para clasificar o no.

El beisbol es un deporte mágico que hasta el último out nos permite saber las diversas combinaciones que existen para estar dentro o fuera de la “fiesta grande” del beisbol.

Jalisco tiene un nuevo mánager en sus filas. Gil Velázquez fue el elegido para “rescatar” a Charros en estos momentos complicados. Velázquez tiene buena conexión con los jugadores. Llegó a motivar al equipo, porque la calidad está ahí.

Después de la salida de Vizcarra, se puso a Gerry Garza como mánager interino y, posteriormente, Velázquez dirigió el último de la serie contra Culiacán y tres durísimos juegos en Monterrey, difíciles no sólo por el rival, sino por las condiciones climáticas, frío y viento, que se hicieron sentir.

Barrer a Tomateros en la serie previa fue un respiro para Charros. Por ello siguen con posibilidades de entrar a los playoffs. Hay que puntualizar que se nota una química diferente en el grupo. Los peloteros lucen más motivados.

A Jalisco le quedan dos series. La primera en casa, contra Mazatlán, este domingo 25 y lunes 26 (doble juego), un equipo que está tambaleándose en esta recta final; posteriormente, visitan a Obregón, que prácticamente ya aseguró un lugar en la postemporada.