Se terminó el reinado de los Charros de Jalisco dentro de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Con su derrota en el último duelo de la serie ante los Yaquis de Ciudad Obregón, la novena blanquiazul dejó escapar las remotas posibilidades que le quedaban para meterse a la postemporada del beisbol invernal de nuestro país.

El resultado final en la Vieja Cajeme fue de 2-3 en favor de los sonorenses, quienes se impusieron en extrainnings para dejar tendidos en el terreno a los tapatíos.

De esta forma Charros se quedó fuera de los playoffs por segunda ocasión desde su regreso a la escena del beisbol nacional en 2014, pues la última ocasión en que esto había sucedido fue durante la campaña 2016-2017.

En otro tenor, los duelos de playoffs serán los siguientes:

Venados vs Naranjeros, Mayos vs Cañeros, Águilas vs Yaquis y Sultanes vs Algodoneros.

OF