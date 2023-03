El día de hoy, Xavier López, mejor conocido como “Chabelo”, falleció a los 88 años de edad por complicaciones médicas abdominales.

Xavier López fue uno de los personajes más emblemáticos de México por su histórico programa “En familia con Chabelo”, que tuvo su primera transmisión el 26 de noviembre de 1967, logrando permanecer en los hogares mexicanos por 48 años ininterrumpidos, hasta el 20 de diciembre de 2015.

El amigo de todos los niños era un fiel seguidor de los deportes, pues en sus programas se le veía usando frecuentemente playeras de béisbol. Además de esa pasión, "Chabelo" era un fiel seguidor del América.

¿Cuándo nació su amor por las Águilas?

Aunque vivió sus primeros primeros años de infancia en León, Guanajuato, Xavier López se trasladó a la Ciudad de México a los 9 años, donde comenzó a asistir a los estadios de futbol.

En una entrevista concedida para CNN en Español hace unos años, el famoso comediante y actor reconoció cómo nació su pasión por los colores azulcremas.

"Cuando era niño los veía jugar contra equipos internacionales, y cuando podía iba con mis amigos a estadios donde casualmente jugaban, entonces me hicieron click de inmediato".

Enfatizando que "en León no se jugaba mucho al futbol, y el primer equipo que vi jugar fue el América ante un club español, y desde ahí me hice americanista. Toda la vida he sido americanista".

�� Que pases un gran domingo en familia, como Chabelo cada domingo.

��#SOMOSAMÉRICA �� pic.twitter.com/lGnsIflD7Q — Club América (@ClubAmerica) July 5, 2020

AV