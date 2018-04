Caso Juzgado

Bien lo dijo Arjona alguna vez: el futbol es un ingrato, que te eleva por un rato y te desploma porque sí. Muchos pudieran contrariar esta reflexión, pero Lobos BUAP es el ejemplo encarnado de que nuestro cantante guatemalteco tiene la razón.

Pasó que Lobos llegó a esta División con un guion increíble, jugando a ser el Leicester mexicano al ganarle de forma impensada al que se pusiera al frente. Los licántropos también daban cátedra de disciplina al separar a jugadores a diestra y siniestra, todo porque no se “alinearon a los principios de la institución”.

Siendo ejemplares en todo y jugando bonito, pronto parecieron olvidarse de los problemas del descenso. Incluso hubo revanchas personales como el día en que Rafael Puente Jr. venció a Chivas en el Estadio Akron.

Sin embargo, muy a pesar de todo lo anterior, hoy el cuadro poblano perdió la categoría. Como diría otro ilustre que idolatramos en este H. Tribunal: todo se derrumbó.

EL PODIO

1.- Récord endiablado

Hernán Cristante tiene pacto con el diablo. Quien no lo crea, debe de saber que a partir de esta jornada los Choriceros han impuesto una nueva marca que ni Chivas, Cruz Azul o América han podido: nueve triunfos consecutivos en torneos cortos. Hoy el equipo escarlata se ha superado a sí mismo y recuerda los tiempos en los que Cardozo tenía la custodia de toda la Liga MX (por aquello de que era su papá).

2.- Digno adiós

“En mi viejo Azul, cuántos sueños forjé en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma”. Aunque la canción originalmente dice “en mi viejo San Juan”, no pudimos encontrar mejor melodía para despedir al histórico Estadio Azul, que este fin de semana vivió el último juego de su historia antes de ser demolido. Por fortuna para este coloso, La Máquina le cumplió su último deseo: no despedirse con una cruzazuleada más. Haberle dado ese gusto a su moribundo inmueble puso a los cementeros en este ranking.

3.- Algo es algo

En Atlas deben de estar más nostálgicos que una canción del “Buki”, pues justo este fin de semana se les juntaron las fechas importantes, ya que además de que se cumplieron 67 años de su primer y único título de Liga, también se les llegó el momento para despedir a Rafael Márquez en el Estadio Jalisco. Las glorias rojinegras parecen estar empolvadas, pero gracias a que pudieron despedir al “Káiser” con un triunfo ante Chivas, a partir de ahora los Zorros también pueden presumir que se metieron a nuestro top tres. Ojo: este logro no incluye hilo ni aguja para bordar otra estrella.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

Se ahogó el aullido

Lobos BUAP se puso el traje de patán: nos prometió que sería diferente, pero al final salió igual que muchos. Tan ordinario, tan simplón y sin gracia. Y no, no se trata de un reproche amoroso, pero ¿a poco no parecía que la BUAP se quedaría mucho tiempo en Primera? Y sin embargo terminó haciendo un Dorados o un Leones Negros. Este fin de semana se consumó el descenso del cuadro licántropo y a menos de que el dinero y la Liga de Ascenso digan otra cosa, los poblanos volverán al lugar que juraron no volver. ¿Se acuerdan del famoso hashtag #LlegamosParaQuedarnos?

Las de cal..

Dentro de la Comarca Lagunera no tienen tiempo para hacer las cosas a medias: o ganan o dan vergüenza. Y es que parece que Santos no ha sido el mismo desde aquella noche en donde los vacunó el Atlas, pues a partir de ahí venció con autoridad a Querétaro, pero también ha dejado que equipos como Pachuca y UNAM revivan a costa de ellos. Esta semana, unos Pumas que no se resignaron a morir les sacaron el resultado a domicilio. Hace mucho que los guerreros soltaron el liderato, pero si no se apuran, en una de esas hasta terminan en cuarto lugar.

Levantamuertos

Todo parece indicar que las Águilas del América no podrán seguir el ejemplo de sus primas lejanas, las Águilas de Filadelfia. Al inicio parecía que sí, que quizá ambos equipos emplumados podrían ser los campeones de sus respectivas competencias, sin embargo el bando mexicano ha chafeado feo en las últimas semanas. Y es que luego de estar intratables en la Liga MX, hoy apenas han logrado cosechar dos triunfos en los últimos nueve juegos. Ahora, un Puebla que iba en caída libre les pegó por 3-1.

EL VILLANO

Donde no manda capitán...

Como fiel amante de la música de banda, Francisco Rodríguez, el “Maza”, siguió a la perfección aquella encomienda de “acábame de matar, pa’ qué me dejas herido”. Y es que en la goleada de Monterrey a Lobos BUAP, misma que sentenció el descenso de los licántropos, fue el sinaloense quien se encargó de anotarse un golazo en propia puerta. Celso Ortiz, Dorlan Pabón y Lucas Albertengo marcaron los primeros tres goles de Rayados, pero el “Maza” se apuntó el número cuatro.

LA FIGURA

Rafael Márquez (Atlas)

Sería una grosería pensar en alguien más para ocupar este puesto. Y es que Rafael Márquez, para muchos el mejor jugador mexicano en la historia, vivió su despedida en el Estadio Jalisco y lo hizo contribuyendo a que la Sub-20 de Atlas le ganara a la Sub-20 de Chivas en el Clásico Tapatío. Dicen que honor a quien honor merece, por eso este apartado es para el cuatro veces mundialista y “Con todos menos conmigo” del Atlas, el señor Rafael Márquez Álvarez.

LA FRASE

Para la posteridad

“(Rafa Márquez) ha demostrado amar el futbol y hoy la fiesta era para él, va a tener un buen retiro, un lindo recuerdo”.

Matías Almeyda, DT de Chivas despidiendo al “Káiser”.