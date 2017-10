Caso Juzgado

Ya volvimos a las andadas en la Liga MX. Cuando parecía que el grupo de equipos que ocupabana los puestos de Liguilla le iban a dar un toque de regularidad al torneo, volvimos a dar de tumbos.

Olvídese del campeón y su campaña de terror, o de los Pumas y el fracaso que significa el Apertura2017 en la historia de los universitarios. Eso es algo con lo que han aprendido a vivir en este certamen chivahermanos y pumas, ya fuere de la Rebel, la Ultra, o cualquier otra corriente o no tan corriente.

Salvo Rayados y hasta el América, con todo y su último capítulo ante Necaxa, el resto de los equipos del futbol mexicano son capaces de perder con el sotanero general —sin olvidar que Monterrey perdió con el Puebla— y ganarle al más pintado la siguiente semana.

Que a partir del puesto cuatro de la tabla general las escuadras de la Liga MX tengan en su haber el 55% o menos de los puntos disputados en el certamen, y que aún así tengan muchas posibilidades de estar presentes en la Liguilla, dejan en claro, al menos a este H. Tribunal, que nuestra Liga, más que competida o de alto calibre, coquetea con lo mediocre.

Confirma además que para ver la mejor versión de cada equipo, incluidos los líderes, hay que esperar 17 jornadas para que entonces sí, comience la Liguilla.

EL PODIO

1.- Digan lo que digan

Sin ser la máquina que debería por el plantel que tiene, Monterrey se mantiene en la cima de la clasificación y demuestra que más que poderío, lo de Rayados es regularidad. Lejos de caerse tras su primer derrota del torneo ante el Puebla, los norteños volvieron a enfrentar a un equipo de la parte baja de la tabla y lo vencieron sin aspavientos pero también sin dificultades. Los que tienen buena memoria recordarán que así eran los Xolos campeones con Mohamed y también aquél América que llevó al título.

2.- Otra de regios

Cuando nadie habla de ellos y cuando más grises aparentan ser, los Tigres dan uno de esos zarpazos que avisan que ahí están y que no los descarten. Ganarle 3-0 a Toluca no es cualquier cosa. Aguas con los felinos.

3.- Qué incomodidad

Precisamente cuando el Atlas había ganado el partido clave de la campaña, Necaxa también lo hizo. Los Rayos vencieron de visita al América y se mantienen en zona de Liguilla en perjuicio de los rojinegros.

EL RINCÓN DE LA VERGÜENZA

Sin gallos

No señores, en este espacio no se nos olvida lo que escribimos y menos lo de una semana antes. Aquí consignamos que el América del “Piojo” Herrera daba miedo porque así lo considerábamos... hasta que lo vimos contra un equipo ordenado y que no le regaló absolutamente nada como Necaxa. Ahí se nos derrumbó la imagen del América imponente y de paso no tenemos idea de quién es candidato real al título.

Manicure a Leones

Otro que se nos cayó del pedestal fue Leones Negros. El equipo del “Vikingo” Dávalos traía mejor racha que los líderes del Ascenso, estaba a tiro de piedra de los puestos de Liguilla, incluso varios resultados le habían sido favorables. Pero todo fue cosa que se sintieran cerca de los puestos importantes para que el equipo volviera a ser un manojo de imprecisiciones y eso, ante un equipo como Cafetaleros, llenos de gente de experiencia, se paga caro.

¿Se acabó el vapor?

Llegó la cita con América y como por arte de magia el Cruz Azul que ningún cementero quería ver, apareció de nuevo. Además de la derrota ante las Águilas, previamente los pupilos de Paco Jémez habían perdido 4-0 con Pachuca alegando muchas circunstancias, mismas que no se tocaron cuando vencieron a Querétaro con tres penaltis de dudosa procedencia. El acabose fue caer 3-0 con Lobos. ¿Será que en el mes del Halloween despertaron los monstruos en el Azul?

EL VILLANO

Arrastran el orgullo

No era Paco Palencia, tampoco Sergio Egea y al parecer no será culpa de David Patiño, En lo que buscan las respuestas, Pumas sigue haciendo el ridículo en la Liga y cada vez se acerca más a la quema del descenso, a partir de que termine el Clausura 2018. El patronato de los universitarios no parece darse cuenta de lo grave que es que uno de los equipos grandes del futbol mexicano aparezca seguido en los últimos lugares de la tabla.

LA FIGURA

Dos goles consiguió Enner Valencia en el duelo donde Tigres goleó al Toluca. El ecuatoriano, que ya fue campeón de goleo, parecía dormido después de que arrancó el campeonato con un triplete que prometía racimos de goles para quien tuviera enfrente al atacante sudamericano. Enner, como todo Tigres, parecía adormilado hasta que el sábado despertó, o al menos eso da a entender. Con todo y ese lapsus, el angelito tiene ocho goles en el torneo.

LA FRASE

“Nosotros no somos un equipo grande, hoy lo hemos dejado claro, no somos un equipo grande”.

Paco Jémez, a quien extrañábamos sobremanera y luego de perder 3-0 ante Lobos BUAP