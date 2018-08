Cardozo destaca a Sandoval y Zaldívar

Luego del empate obtenido ante Toluca 2-2, el técnico del Guadalajara José Saturnino Cardozo, destacó las cualidades que vio de su equipo como la capacidad de reacción cuando estuvo abajo en el marcador, así como actuaciones destacadas que tuvieron Gael Sandoval y Ángel Zaldívar y descartó que el arbitraje haya influido en el marcador, pero sí pide se trabaje mejor por parte del árbitro César Arturo Ramos.

“No (me siento) perjudicado, sólo pido que se cumpla el reglamento. No influyó en el marcador, sólo en el reglamento. Queda en segundo plano el arbitraje. Fue justo expulsar al mío (Orbelín Pineda), pero Toluca tuvo dos que no lo fueron. Ya juzgarán ustedes”.

El estratega precisó que los suyos dominaron más parte del tiempo, le agradó el desarrollo que tuvo su equipo, aunque habrá cosas por corregir, al tiempo que felicitó al anotador de los dos tantos ante los Diablos.

“Fuimos mejores, más dinámicos. Es una cancha difícil por la altura, la hora, sé lo que se siente jugar acá, dominamos 75 minutos. Feliz por regresar a Toluca y felicitar a (Ángel) Zaldívar. Tengo un plantel de jóvenes, creemos en su capacidad, si sigue así Zaldívar será un centro delantero peligroso, se mueve bien, tiene técnica y definición”.

Vergara agradece este tipo de partidos

El dueño de Chivas, Jorge Vergara, así se expresó en redes sociales tras el empate obtenido por su equipo: “Este fue uno de esos partidos con mucha actitud que uno agradece ver como aficionado. Estuvimos a punto de ganar, aunque haya jalones que nos quieran frenar, Chivas se defendió y va hacia el frente”.

— Jorge Vergara M. (@jorgevergara) 5 de agosto de 2018

Talavera admite que se equivocó

Alfredo Talavera, portero del Toluca, no comprende la labor arbitral de César Ramos. Después de querer salir jugando, en un gol anulado del Guadalajara, explicó cómo el árbitro mundialista lo mandó a las regaderas a los 75 minutos: “Que porque dije cabrón. Ustedes saben las palabras de otros jugadores”.

“Igual estás desacreditando la acción (por señas con las manos), obviamente porque nos sentimos afectados, pero creo que éste (hace una mentada con el brazo) sí es merecimiento de expulsión.

Alfredo Talavera recibe la roja luego de proferir malas palabras al silbante César Arturo Ramos. MEXSPORT

“Ya cuando hablas del árbitro y te envuelves de todo eso, necesitas estar más tranquilo, enfriarte para poder decir mejor las cosas, por eso ahorita pensándolo bien es una más”, mencionó resignado Talavera.

Sin embargo, cuestionó la postura de Ramos. Hasta recordó el enfrentamiento del silbante con Cristiano Ronaldo en el Mundial de Rusia 2018. “No sé, creo que Cristiano pesó más que yo”, apuntó entre risas y con un ánimo que mejoró a su salida del Nemesio Díez.