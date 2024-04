El expugilista Juan Manuel Márquez ha dejado en claro su opinión sobre la decisión de “Canelo” Álvarez tras rechazar un encuentro con David Benavidez, pues considera que el tapatío debería aceptar este combate. Bajo este contexto, Márquez ahora ha dado una sugerencia para que esta pelea pueda llevarse a cabo.

Hace algunos meses Álvarez indicó que una pelea con Benavidez no le aportaría nada, además de que estaría en desventaja por el peso que podría alcanzar este contrincante durante el día de la pelea:

"Él no está ni siquiera en mis planes. No tiene nada qué ofrecerme más que 25 libras más que yo el día de la pelea. Si algún promotor, no él porque él no tiene nada qué ofrecerme, pero si un promotor con el que trabajo y ellos vienen y dicen ‘te ofrezco 150 millones, 200 millones’, mañana peleo", expresó el pugilista.

La propuesta de Juan Manuel Márquez

En el programa ProBoxTV, Márquez realizó algunas observaciones sobre los comentarios del “Canelo”, comenzó abordando el tema del peso: "Yo aquí lo que he dicho en programas anteriores, si Benavidez marca la división de las 168 y al siguiente día sube lo que tenga que subir, no es problema de nadie, también lo puede hacer el 'Canelo' Álvarez", declaró el exboxeador.

Es así como llegó la sugerencia de “Dinamita” Márquez, refiriendo a una condición de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la que se estipula que los pugilistas deben someterse a un segundo pesaje el mismo día de la pelea para corroborar que ninguno supere por 10 libras el peso estipulado.

Sin embargo, es importante destacar que la mencionada regla fue modificada en el año 2017, pues se tomó la decisión de eliminar dicho segundo pesaje en peleas de unificación. Cosa que vuelve a poner la opción de una oferta millonaria como el único medio para que “Canelo” acepte el combate.

