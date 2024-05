'Canelo' Álvarez se lleva nuevo golpe de David Benavidez por evitarlo

David Benavidez no ha dejado de insistir por conseguir la oportunidad de pelear por el título indiscutido de las 168 libras frente a Saúl “Canelo” Álvarez. Por su parte, el tapatío ha dejado en claro las condiciones para que se lleve a cabo un combate, pues no accedería a no ser que le ofrezcan $200 millones de dólares.

Hasta el momento, Benavidez no ha perdido la esperanza de que se lleve a cabo una pelea con Álvarez, ya que podría convertirse en un rival más atractivo en el panorama del tapatío con su salto a la división de los semicompletos.

En una entrevista ESNEWS, David Benavidez mencionó que “Canelo” debería agradecerle por la posibilidad de obtener los mencionados $200 millones, pues es una cantidad que no ha alcanzado con ningún otro boxeador: "Él debería estar agradecido conmigo, porque no lo veo pidiendo 200 millones de dólares con ningún otro rival. Y la verdad es que sí podría ganarse esos 200 millones de dólares. Yo quiero primero la oportunidad de ganarle, y luego la revancha, porque él va a querer la revancha luego de que le gane, y ahí es donde yo voy a hacer dinero”.

David Benavidez competirá en las 175 libras el próximo 15 de junio en una pelea frente a Oleksandr Gvozdyk, mientras que en las 168 ya ha conseguido la victoria frente David Lemieux, Caleb Plant y Demetrius Andrade. El único nombre importante que este boxeador tiene en la mira es nada más y nada menos que Saúl “Canelo” Álvarez.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV