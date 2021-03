"Canelo" Álvarez rechazó ser jugador del Atlas

Saúl "Canelo" Álvarez hoy es considerado por muchos el mejor boxeador libra por libra del momento, sin embargo, su historia personal pudo haber sido totalmente distinta, ya que en algún punto, el futbol se estaba cruzando en su camino.

Y es que en entrevista con Javier Alarcón a través de Youtube, el tapatío reveló que su papá en un principio quería que su carrera profesional no estuviera en el boxeo y lo llevó a probar suerte a las fuerzas básicas del Atlas, algo que nunca terminó por convencer al "Canelo".

"Jugaba futbol, de hecho de niño me querían llevar a las fuerzas básicas del Atlas, pero ya conocía el boxeo en ese momento, yo dije ‘yo quiero ser peleador no quiero ser futbolista, a veces solo jugaba (futbol) por pelearme", comentó el pugilista.

Álvarez nunca tuvo duda, quería ser boxeador y en caso de que esto no se hubiera concretado, otro de sus sueños era ser piloto de la Fórmula 1, además, agrega que no es una persona que esté pendiente del futbol.

"No tengo un equipo en sí a quien le voy. No soy muy futbolero, siempre que juega la selección apoyo al país, siempre estamos apoyando, pero no soy de estar apoyando un equipo o de estar pendiente del futbol", señaló el jalisciense.

AJ