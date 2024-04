'Canelo' Álvarez es tundido nuevamente por histórico entrenador mexicano

El reconocido entrenador mexicano, Nacho Beristáin, ha dado su perspectiva sobre la carrera de Saúl “Canelo” Álvarez.

Previo a la próxima pelea de “Canelo” vs Munguía, el entrenador acudió al programa Faitelson Sin Censura , en donde hizo una reflexión sobre los últimos años en la carrera del tapatío : "No me gusta hablar de la carrera del “Canelo”, tengo muchas dudas sobre su carrera porque hay como cinco peleas que me dejan muy molesto con lo que está sucediendo con el boxeo actual".

Beristáin criticó la elección de rivales de Álvarez en sus últimas peleas, pues no está de acuerdo con dar prioridad a la cantidad de dinero generado en los enfrentamientos. Sumado a lo anterior, también reconoció la habilidad atlética del tapatío, pero hizo hincapié en que la influencia del dinero en este deporte es “una falta de respeto al boxeo” .

Finalmente, Beristáin señaló que ni siquiera considera al “Canelo” dentro de los 10 mejores boxeadores mexicanos y destacó el trabajo de su promotor Eddie Hearn: "Creo que ha tenido la fortuna de conocer un promotor inglés que se las trae y lo ha manejado muy bien para hacer dinero. Es una máquina de hacer dinero".

