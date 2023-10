"Canelo Álvarez debe ser castigado": la exigencia de David Benavidez por no enfrentarlo

David Benavidez lleva tiempo esperando por una oportunidad para tener el título de 168 libras en sus manos. Por ello mandó un claro mensaje al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en donde refiere a Sául "Canelo" Álvarez.

Benavidez, pugilista México-Americano, ha buscado concretar una pelea en contra del "Canelo" y por diversas circunstancias no ha logrado agendarse. Es esta la razón por la que está interesado en pelear por el campeonato aunque el pelador tapatío no sea su oponente.

"Creo que el CMB tiene que hacer lo correcto y si "Canelo" no quiere pelear conmingo, entonces deberían despojarlo y dejarme pelear por el título. He diso el contendiente número uno durante dos años y he estado haciendo mi trabajo" expresó Benavidez, dejando claro su interés por competir.

Sául Álvarez se convirtió en campeón indiscutible de los supermedianos luego de vencer a Caleb Plant y así unificar los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Federación Mundial de Boxeo (FIB).

