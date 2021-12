Canelo Álvarez: Mayweather insinúa dopaje del mexicano y asegura que fue fácil vencerlo

Floyd Joy Mayweather, Jr. ha estado siempre metido en polémicas y en esta ocasión vuelve a entrar a una. El peleador norteamericano, insinuó que el pugilista tapatío, Saúl "Canelo" pudo haber incurrido en dopaje en su carrera e incluso fue más allá al señalar que probablemente cuando se enfrentaron, el mexicano utilizó algún tipo de sustancias.

En un primer momento, durante una conferencia de prensa previo a la pelea que tendrá Gervonta Davis, pupilo de "Money", el norteamericano se mostró en descontento por las constantes preguntas que se le hacían acerca del "Canelo" y refirió que no iban bien encaminadas las preguntas, puesto que ninguna hablaba de los esteroides.

"De lo que no hablamos es de Canelo, Canelo, Canelo. ¡Esteroides, esteroides, esteroides!. No se habla de eso y no conocemos a todos los boxeadores a los que venció, y podría no haber estado limpio en muchas peleas", señaló.

Fiel a su estilo, la cosa no terminó ahí. Mayweather insinuó que Saúl "Canelo" Álvarez podría haber estado dopado durante el combate que sostuvieron en el ya lejano 2013 y que marcó la única derrota en el historial del tapatío.

“Puede que no haya estado limpio en muchas peleas, no lo sé si estuvo o no limpio cuando peleó conmigo”.

Finalmente, Floyd recordó aquel combate y aseguró que venció al "Canelo" Álvarez con mucha facilidad. "Yo pelee con él en su mejor momento y sigue siendo el mismo. Cuando le gané tenía casi 40 años. Canelo fue como un paseo en el parque, fue una pelea muy fácil”, finalizó.

JL