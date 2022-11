Jaime Munguía continúa con su preparación de cara al combate que sostendrá el próximo 19 de noviembre en la Arena Astros ante el argentino Gonzalo Coria, pero no quita el dedo del renglón a la hora de asegurar que le gustaría pelear contra alguien de mayor nivel.

Y es que aunque precisa que no menosprecia a Coria, es consciente de que esta pelea simplemente le sirve para no perder ritmo de cara a un 2023 donde desea enfrentar a un campeón mundial. En ese sentido, el propio Munguía no tiene reparo en asegurar que le gustaría medirse ante Gennady Golovkin en las 160 libras.

“Estamos buscando un nombre para 2023. No quería cerrar el año sin pelear y por ello enfrentaremos a Coria, sin faltarle al respeto, me he preparado de la mejor manera. Me he preparado de lo mejor. La verdad me gustaría pelear empezando el siguiente año y por supuesto que me gustaría hacerlo ante Golovkin o Jermall Charlo, cualquiera de los dos . Desde el 2018 suena Golovkin como posibilidad. Por supuesto que me gustaría enfrentarlo”, dijo Munguía.

Jaime Munguía durante la presentación de su pelea de la mano de AKRON. EL INFORMADOR/J. LOPEZ

Al ser cuestionado sobre si aún deseaba pelear ante Saul “Canelo” Álvarez, Jaime Munguía descartó que ese siga siendo su pensamiento por ahora, pues el peleador tapatío no forma parte de su peso.

“Ahorita no estamos en el peso del Canelo y como él dice ‘para ser el mejor hay que pelear con los mejores’, ahorita estamos buscando una oportunidad en las 160 libras con los mejores peleadores y solo espero tener la oportunidad en el 2023”, lanzó.

Canelo Álvarez ha hecho énfasis en que no quiere enfrentar a boxeadores mexicanos y Jaime Munguía compartió su opinión al respecto.

“Respeto su opinión, está bien, depende de cómo lo veas. Ahorita yo no estoy en su peso, no hay ningún mexicano en su peso, esperemos que si algún día estamos en su peso y somos los mejores pues que se haga”, explicó.

Finalmente, Jaime Munguía aprovechó para extender la invitación para su pelea al Canelo Álvarez: “Si Canelo gusta venir, está más que invitado a ver la pelea. Si anda por Guadalajara, estaría muy bien que asista”, sentenció.

JL