¡Cartelera de lujo! Guadalajara se viste de gala para recibir a la joya del boxeo Jaime Munguía

Guadalajara se ha convertido en la historia reciente en un lugar que recibe los mejores eventos deportivos y es que con el Mundial de Taekwondo y el Master Final del APT Padel Tour en el horizonte y el GDL Open AKRON recién terminado, ahora de la mano de AKRON vuelve el mejor boxeo a la Perla Tapatía.

Será el próximo 19 de noviembre cuando la Arena Astros reciba el combate entre la joya tijuanense del boxeo, Jaime Munguía, quien se medirá sobre el cuadrilátero ante el argentino Gonzalo "Mago" Coria.

Al respecto, Jaime Munguía se mostró contento e ilusionado con pisar Guadalajara, un lugar que desde su consideración es tierra de grandes boxeadores, como en la actualidad lo vemos en el "Canelo" Álvarez. A sus 26 años, Munguía vuelve a la Perla de Occidente y se dijo totalmente comprometido para brindar un gran espectáculo.

"Regresar a México representa un reto, me siento contento de volver a Guadalajara. Vine en 2010 y no me fue nada bien en una Nacional, pero ahora les prometo que será diferente. Me he preparado de la mejor manera para esta pelea. Siempre me tomo las cosas muy en serio, mis entrenamientos los hago al 100% sea cual sea el rival. Nos hemos preparado de la mejor manera para que todo salga bien" lanzó el pugilista.

Al respecto de su rival y las críticas que se han generado en torno al nivel del mismo, Jaime Munguía descartó que menosprecie a Gonzalo Coria y reiteró que sigue en busca de una oportunidad para medirse a un campeón del mundo.

"No menospreciamos a nadie, Coria quiere ganarse su lugar, yo estoy esperando mi oportunidad para el 2023, quiero tener la oportunidad de medirme ante un campeón del Mundo", detalló.

Guadalajara, sede de grandes eventos deportivos

Fernando Ortega, director general de Code Jalisco, hizo un llamado para que la gente asista al combate entre Munguía y Coria, pues destacó que este tipo de eventos suelen tener como sede Las Vegas y agregó que los boletos serán accesibles para el público.

"Este tipo de eventos pocas veces se ven en nuestro país, suelen suceder en Las Vegas. Lejos del alcance de las y los jaliscienses. Los boletos serán accesibles. Les pedimos que asistan al evento", lanzó.

Por su parte, Gerardo Aguirre, representante de AKRON, mostró su confianza en Jaime Munguía y aseguró que el evento espera un lleno en la Arena Astros.

"Somos una empresa de energía con energía, estamos orgullosos de apoyar a los deportistas que muestran esa energía, como lo es Jaime Munguía, quien muestra actitud y compromiso para con el deporte, siendo ejemplo para los jóvenes. Somos un ejemplo de que AKRON está en el deporte y estamos seguros que el evento en la Arena Astros se va a abarrotar", lanzó.

Este será el primer combate estelar de boxeo que la Arena Astros reciba en su historia, mismo que se disputará el próximo 19 de noviembre. Los boletos están disponibles desde este jueves 3 de noviembre.

