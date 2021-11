Después de derrotar a Caleb Plant para proclamarse campeón indiscutido de los pesos supermedianos, el "Canelo" reveló que su adversario estadounidense le pidió que lo perdonara por insultar a su mamá.

Durante una conferencia de prensa en Los Ángeles para promocionar el combate, ambos llegaron a los golpes. El mexicano aseguró que su rival le mentó la madre, por lo que se retractó.

"(Al terminar la pelea, Plant) me dijo que podía seguir, pero ya no lo dejaron. Le dije que no se avergonzara, porque es un buen peleador", afirma Álvarez, quien peleó cuatro veces en 11 meses, para quedarse con los cuatro fajines supermedianos.

"Después me dijo que se disculpaba por lo que dijo de mi mamá, que no era su intención", agregó el "Canelo". "Le dije que somos hombres y eso se queda en el ring".

JL