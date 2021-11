“Canelo” es un hombre de palabra: prometió noquear a Caleb Plant y así lo hizo para unificar todos los títulos de la división de los supermedianos.

Cuando parecía que la pelea se iba hasta la instancia de las tarjetas, Saúl Álvarez apretó un poco el acelerador en el onceavo asalto, y eso le bastó para mandar a la lona a un rival que se había plantado bien sobre el cuadrilátero.

Un gancho de izquierda, un upper de derecha y el remate de nuevo con un izquierdazo fueron la clave para que Saúl mandara a la lona a Caleb, quien a pesar de que se levantó para seguir peleando, ya no pudo soportar mucho más ante el ímpetu desbordado del campeón mexicano.

De esta forma, a pesar de que realizó un papel más que destacado, Plant se despidió de su invicto y de su título mundial de la Federación Internacional de Boxeo, y “Canelo” en contraparte tomó ese fajín para convertirse en el primer boxeador de todos los tiempos en unificar los cuatro cetros de las 168 libras.

Ya con todos sus títulos colgados en el cuerpo y una corona ceñida en su cabeza, “Canelo” reconoció lo que fue evidente para todos en el MGM Grand de Las Vegas: Caleb Plant fue un rival que se complicó más de lo esperado, y que incluso se adueñó de la pelea durante algunos asaltos.

“Plant es un buen peleador, me costó trabajo descifrarlo y mis respetos para él. Vino hacia mí, le dije que no se preocupara, que no se avergonzara, le dije que fue un gran rival y él me dijo que nunca quiso ofender a mi mamá, se disculpó y al final somos hombres y eso queda ahí”, dijo “Canelo” en referencia a lo ocurrido hace algunas semanas cuando ambos intercambiaron golpes en un evento realizado en Los Ángeles.

En pleno cumpleaños de Eddy Reynoso, “Canelo” Álvarez le regaló a su entrenador de toda la vida el convertirse en el primer peleador mexicano e incluso latinoamericano en unificar los títulos de alguna división.